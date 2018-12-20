Видео: Летчики выполнили ночную воздушную дозаправку МиГ-31

, 5:01 Видео 44

Сложнейший элемент летной подготовки отрабатывался в районе полуострова Камчатка.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота показали, как осуществляется воздушная дозаправка МиГ-31 в условиях темного времени суток. Процесс происходит на высоте от шести до семи тысяч метров над уровнем моря при скорости около 500 километров в час.

На этих кадрах можно видеть, как самолет приближается к штанге воздушного танкера Ил-78М, стыкуется с конус-датчиком заправщика, а после — выдерживает место в строю до полной заправки. При этом экипаж не видит ориентиров из-за темноты.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему китайские летчики предпочли Су-35 своим истребителям J-20.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

6:35
В США признали обладание Россией оружия с эффектом «четвертого измерения»
6:20
Видео: ДТП под Сыктывкаром — пострадали 22 человека
6:12
«Дакар-2019» четвертый этап — экипаж Каргинова снова пришел первым
6:01
Бизнес на здоровье: Что за лекарства продают в интернете
5:52
Российским военным хотят разрешить сбивать пассажирские самолеты
5:40
На военно-морском параде в Петербурге покажут новые образцы техники
5:28
Предприимчивые россияне массово сдают наряды после корпоративов в магазины
5:15
Смотри, что ешь! На молочной продукции появится запись о растительных жирах
5:01
Видео: Летчики выполнили ночную воздушную дозаправку МиГ-31
4:47
В российских магазинах появились «коварные» упаковки по девять яиц
4:19
После обнаружения дырки в ракете «Союз» все этапы сборки снимают на видео
3:33
Маккензи Таттл станет самой богатой женщиной планеты
2:51
Дональд Трамп посетил участок американо-мексиканской границы
2:20
Вода в Тушинском тоннеле: по следам аварии
1:56
В США скончался один из создателей «Матрицы» и «Безумного Макса»
1:35
Суд над капитаном «Норда» перенесли в четвертый раз
1:01
Видео: Казахский певец пнул двух мальчиков на сцене и плюнул им в рот
0:39
Глава американского Минфина подтвердил снятие санкций с трех российских компаний
0:28
Путин призвал активнее заниматься газификацией внутри страны
0:01
Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

20.12.2018

Видео: Шведские летчики в честь Рождества устроят пролет «елочкой»

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама