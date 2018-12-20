Видео: Летчики выполнили ночную воздушную дозаправку МиГ-31

Летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота показали, как осуществляется воздушная дозаправка МиГ-31 в условиях темного времени суток. Процесс происходит на высоте от шести до семи тысяч метров над уровнем моря при скорости около 500 километров в час.

На этих кадрах можно видеть, как самолет приближается к штанге воздушного танкера Ил-78М, стыкуется с конус-датчиком заправщика, а после — выдерживает место в строю до полной заправки. При этом экипаж не видит ориентиров из-за темноты.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему китайские летчики предпочли Су-35 своим истребителям J-20.