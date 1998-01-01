Видео: Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в пустые ворота

Российский капитан «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин укрепил лидерство в снайперской гонке в Национальной хоккейной лиге.

Нападающий забросил две шайбы в игре против «Бостона», одна из которых влетала в уже пустые ворота «медведей». Таким образом, «Ови» лидирует по количеству голов в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ c 32 шайбами. Кроме того, россиянин вышел на третье место по количеству голов в пустые ворота в карьере (33), чем повторил достижение легендарного канадца Марио Лемье.

Во время матча Овечкин отметился дерзким силовым приемом. Лидер «Вашингтона» опрокинул на свою скамейку словацкого гиганта из «Бостона» Здено Хару.

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