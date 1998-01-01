Видео: Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в пустые ворота

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Лидер «Вашингтона» отметился двумя шайбами, чем помог клубу победить «Бостон».

Фото, видео: ТАСС / Daniel Lea, Twitter @NBCSCapitals

Российский капитан «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин укрепил лидерство в снайперской гонке в Национальной хоккейной лиге.

Нападающий забросил две шайбы в игре против «Бостона», одна из которых влетала в уже пустые ворота «медведей». Таким образом, «Ови» лидирует по количеству голов в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ c 32 шайбами. Кроме того, россиянин вышел на третье место по количеству голов в пустые ворота в карьере (33), чем повторил достижение легендарного канадца Марио Лемье.

Во время матча Овечкин отметился дерзким силовым приемом. Лидер «Вашингтона» опрокинул на свою скамейку словацкого гиганта из «Бостона» Здено Хару.

Ранее Пятый канал рассказывал о российском форварде «Тампы» Никите Кучерове, который приблизился к рекорду Яромира Ягра.

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