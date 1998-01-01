Немцы признались в неприязни к российским и британским туристам

Жители Германии не любят отдыхать вместе с россиянами и британцами на одном курорте. Об этом свидетельствуют результаты опроса популярного сервиса о путешествиях, передает телеканал «360».

Больше половины (60%) немецких туристов признались, что не могут насладиться отдыхом из-за «шумных и грубых русских». 56% отметили пристрастие россиян к алкоголю, а 24% пожаловались на любовь туристов из России к селфи.

Британские туристы раздражают немцев из-за их привычки напиваться в самолетах, что часто приводит к вынужденным посадкам. Кроме того, манера англичан воевать за пляжные лежаки вызывает крайнее недовольство отдыхающих граждан ФРГ.

Ранее Пятый канал рассказывал о самых популярных странах, куда россияне отправляются на отдых.