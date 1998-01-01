The Economist: рубль — самая недооцененная валюта в мире

, 12:03 30

Издание проанализировало мировые валюты по индексу «Биг Мака».

Фото: globallookpress.com

Российский рубль стоит на 70% ниже справедливого курса, сообщает The Economist.

Журнал проанализировал мировые валюты по «индексу Биг Мака». Расчет показал, что рубль значительно недооценен по сравнению с долларом США.

В РФ самый известный бургер McDonald’s стоит 1,65 долларов США (110 рублей), в США — 5,58 долларов США (373 рубля).

«Индекс Биг Мака» основывается на двух положениях — одинаковой стоимости ингредиентов для бургера во всех странах и паритете покупательной способности, согласно которому на одну и ту же сумму в разных валютах можно купить одинаковый объем товаров.

Аналитики отметили, что практически все мировые валюты являются недооцененными, а рубль — больше всех. В этот перечень также попали украинская гривна, турецкая лира и аргентинский песо. К переоцененным валютам отнесли швейцарский франк, норвежскую и шведскую кроны.

Ранее Пятый канал публиковал прогноз эксперта о курсе рубля в 2019 году.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

12:42
Прокуратура США проверяет украинцев, посетивших инаугурацию Трампа
12:29
Спасатели нашли тело второй жертвы крушения самолета в Испании
12:16
Молоко в спирт: Садальский рассказал об операции и советах врачей
12:03
The Economist: рубль — самая недооцененная валюта в мире
11:44
Новая полоса в Шереметьево не сможет функционировать в полном режиме
11:32
Как россияне одержали победу в очередном этапе ралли «Дакар-2019» — репортаж
11:12
Самолет, вылетевший из Белгорода в Москву, запросил экстренную посадку во Внуково
11:08
Видео: Часть кровли завода обрушилась при пожаре под Нижним Новгородом
10:57
Сигнализация не сработала: Пожар на детской площадке в ТЦ попал на видео
10:49
Жуткие кадры: Иномарка сбила мать с двумя детьми на пешеходном переходе в Уфе
10:36
Малахову — 47: Как телеведущего поздравили российские звезды
10:24
Среди пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом — пятеро детей
10:14
Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Георгия Даллакяна
10:05
Немцы признались в неприязни к российским и британским туристам
9:51
Пенсии на Украине сократились вдвое за последние пять лет
9:39
Уральский изобретатель создал «свободную» инвалидную коляску— видео
9:28
«Меня это заряжает» — Житель Партизанска устроил «Музей СССР» в обычном гараже
9:14
Видео: Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в пустые ворота
8:51
Системы нагревания табака могут приравнять к сигаретам
8:39
Завал в Хабаровском крае помогут разобрать военные — Минобороны

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

9 янв

В России с начала года подорожали новые автомобили

8 янв

Каким будет курс доллара в 2019 году — прогноз эксперта

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама