Российский рубль стоит на 70% ниже справедливого курса, сообщает The Economist.

Журнал проанализировал мировые валюты по «индексу Биг Мака». Расчет показал, что рубль значительно недооценен по сравнению с долларом США.

В РФ самый известный бургер McDonald’s стоит 1,65 долларов США (110 рублей), в США — 5,58 долларов США (373 рубля).

«Индекс Биг Мака» основывается на двух положениях — одинаковой стоимости ингредиентов для бургера во всех странах и паритете покупательной способности, согласно которому на одну и ту же сумму в разных валютах можно купить одинаковый объем товаров.

Аналитики отметили, что практически все мировые валюты являются недооцененными, а рубль — больше всех. В этот перечень также попали украинская гривна, турецкая лира и аргентинский песо. К переоцененным валютам отнесли швейцарский франк, норвежскую и шведскую кроны.

Ранее Пятый канал публиковал прогноз эксперта о курсе рубля в 2019 году.