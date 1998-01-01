Видео: В Макеевке под тяжестью снега обрушился павильон, есть пострадавшие

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Очевидцы сообщают о множестве раненных в результате обрушения на рынке.

Фото, видео: Вконтакте @civilwar1

В городе Макеевка Донецкой области под тяжестью снега обрушился торговый павильон на «Красном рынке», 11 января.

Очевидцы опубликовали видео с последствиями ЧП. По их словам, в результате происшествия пострадали много людей, не уточнив их число. На кадрах видно, что пострадавшие лежат на снегу в ожидании помощи. По данным регионального МЧС, в результате обрушения металлической крыши торгового ряда пострадали три человека.

На место прибыли спасатели и медики. По предварительной версии, крыша рынка не выдержала под тяжестью снега.

Ранее Пятый канал рассказывал о жертвах непогоды, свирепствующей в Европе.

Видео: В Макеевке под тяжестью снега обрушился павильон, есть пострадавшие

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Вконтакте @civilwar1

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Вконтакте @civilwar1

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