Видео: В Макеевке под тяжестью снега обрушился павильон, есть пострадавшие

В городе Макеевка Донецкой области под тяжестью снега обрушился торговый павильон на «Красном рынке», 11 января.

Очевидцы опубликовали видео с последствиями ЧП. По их словам, в результате происшествия пострадали много людей, не уточнив их число. На кадрах видно, что пострадавшие лежат на снегу в ожидании помощи. По данным регионального МЧС, в результате обрушения металлической крыши торгового ряда пострадали три человека.

На место прибыли спасатели и медики. По предварительной версии, крыша рынка не выдержала под тяжестью снега.

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