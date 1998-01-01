В Европе растет число жертв и пострадавших от непогоды

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Примерно две тысячи человек заблокированы в своих домах из-за сильного снегопада.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3500

Непогода в Европе стала причиной гибели уже 13 человек. Небывалые снегопады и штормы обрушились практически на все страны старого света.

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В горных районах Швейцарии, Германии и Австрии десятки автомобильных трасс перекрыты снежными лавинами. Из-за снегопада прервано железнодорожное сообщение между городами в Словакии и Чехии. В ряде населенных пунктов объявлено чрезвычайное положение. В аэропорту Амстердама шторм стал причиной отмены 150 рейсов.

В Греции циклон серьезно нарушил работу общественного транспорта. Повсюду массовый обрыв линий электропередачи.

В Турции из-за аномального снегопада и ограниченной видимости закрыт проход кораблей через Босфор.

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни на территории Европы сохранится снежная и ветреная погода.

Тема:
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