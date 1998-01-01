Народная артистка СССР Эдита Пьеха против цензуры в шоубизнесе, однако считает, что происходящее на сцене как-то контролировать необходимо. Об этом 81-летняя звезда советской эстрады сказала в эксклюзивном интервью Пятому каналу.

— Это не должно быть цензурой, ведь цензура подразумевает орган, который призван запрещать. Должны быть худсоветы, которые бы говорили, ребята, это хорошо, а это плохо, над этим надо поработать, до встречи через полгода. Запрещать не надо, — сказала певица.

Она с сожалением констатировала, что сегодня на эстраде нет артистов, обладающих тем, что по-французски называется personalité.

— Раньше были худсоветы, каждую программу, которую мы готовили, мы должны были показать худсовету. Худсовет в Ленконцерте состоял из критиков, артистов старшего поколения, из людей, которые понимали и смыслили. И поэтому было больше настоящих талантов, которые проходили строгий отбор. Сейчас нет худсоветов, сейчас есть импресарио, менеджеры, есть люди, которые зарабатывают на артистах, но это необязательно артисты, которые задерживаются надолго, — говорит Эдита Станиславовна.

По ее словам, худсоветы олицетворяли самый строгий отбор, однако это не значит, что они не ошибались. Ансамбль «Дружба», с которым выступала молодая Пьеха, в свое время забраковали.

— Я помню, что нас забраковали, сказали: «Этот джазовый ансамбль, который пропагандирует чуждое советскому времени искусство расформировать, а эту кабацкую певичку выстирать по самое декольте», хотя я никогда не носила декольте, — рассказывает народная артистка.

Пьеха отправилась в Москву, в министерство культуры, трое суток ночевала на вокзале и в конце концов ворвалась к министру с требованием разрешить им петь. «Дружбу» вызвали на худсовет в министерство и в итоге аплодировали музыкантам стоя.

— Спустя какое-то время, я выступала в Москве на концерте для работников культуры. На сцену поднялся очень пожилой человек, и сказал: Я был дураком, мне обком партии Ленинграда приказал, не дать ходу «Дружбе», и особенно его солистке. И я следовал этому указанию, приношу свои извинения. Это было очень приятно, — вспоминает Эдита Пьеха.

Ранее Пятый канал рассказывал, как перед Новым годом по поручению президента РФ глава Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Эдите Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.