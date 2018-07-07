Панган — небольшой, утопающий в зелени, островок посреди Сиамского Залива, знают о котором немногие. До Пангана нелегко добраться, но это того стоит.

Путь к Пангану лежит через Бангкок, который тоже меня приятно поразил. Представьте себе Москву со всей ее многослойностью, пестростью и разнообразностью, но в Азии. Так я почувствовала этот город.

С молодым человеком мы прожили на Пангане больше месяца: завели огромное количество новых знакомств, стали как-то иначе смотреть на мир. Лично я еще и сильно «прокачалась» в фотоделе.

Этот кадр со слоном я сделала как раз на Пангане. Слоны здесь — священные животные, символ королевской власти для тайцев.

Здесь очень красивые и всегда разные закаты. Лучше всего сансет видно из прибрежных ресторанов и баров, находящихся на возвышенности. Неплохая точка и на Zen beach.

Солнце на Пангане садится очень быстро, и сразу становится темно.

Панган — небольшой остров; с севера на юг его можно пересечь минут за 15-20. Для меня он стал по-настоящему райским местом.

Искренне полюбив все здесь, я перестала бояться огромных пауков, змей и ящериц — гекконов токи. Испарились опасения заболеть малярией, попасть под тайфун или угодить под колеса безумных водителей на дороге.

Вождение в Азии интуитивное, кажется. На Пангане штраф за отсутствие прав равен штрафу за езду на мотороллере без шлема — его надевают лишь когда знают, что впереди стоит наряд полиции. А еще туристы часто ездят пьяными, и так же часто падают. Ну и все здесь любят скорость.

На городских дорогах много песка, иногда на полотно выползают змеи или выбегают дикие собаки. Но можно найти и очень спокойные улочки. В основном это тропинки к отелю, как эта.

Многих собак, как говорят местные, оставляют на улице сами туристы. Местные иногда покармливают животных в кафе. А бывает, что по ночам псы сбиваются в стаи и даже могут напасть на человека.

Остров во многих местах остается диким. Так выглядит дорога на популярный водопад, с него же поступает вода в ближайшие дома. В джунглях огромное количество насекомых, говорят, могут встретиться даже кобры и ядовитые пауки.

По пути к водопаду можно легко себе что-нибудь сломать, тропы скользкие и труднопроходимые. Этот водопад называется Khao ra terrасе — он не очень высокий, но достаточно длинный.