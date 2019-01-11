Генерал Умнов уйдет с поста начальника ГУ МВД Петербурга и Ленобласти

Начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов скоро уйдет в отставку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Генерал-лейтенант полиции Умнов возглавляет петербургскую полицию с 2012 года, до этого был заместителем, а потом и начальником криминальной милиции Северной столицы. Ему 54 года, он выпускник юридического факультета СПбГУ. Службу начал в 1986 году в ППС, потом перешел в угрозыск.

О новом месте работы Сергея Умнова пока ничего не сообщается.

Ранее Пятый канал сообщал о награждении главы петербургского управления МВД РФ Сергея Умнова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.