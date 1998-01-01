Президент Грузии объяснила, почему не поздравила Украину с автокефалией церкви

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, занявшая этот пост менее двух месяцев назад, одобряет позицию Грузинской православной церкви (ГПЦ) по вопросу предоставления автокефалии новой церкви Украины.
При этом Зурабишвили отметила, что лично для нее «было бы очень легко поздравить Украину с автокефалией».
Грузинские священнослужители обещали озвучить свою точку зрения после подробного ознакомления с текстом томоса Константинопольского патриарха. При этом в ГПЦ подчеркнули, что решение ее Синода будет носить не политический, а церковный характер.
Грузинское общество разделилось по поводу решения Константинопольского патриарха о предоставлении автокефалии новой церковной структуре Украины. Некоторые политики раскритиковали руководство страны за то, что оно до сих пор не поздравило Киев в этой связи. Однако есть и точка зрения, что поддерживать решение об автокефалии Украинской церкви не стоит, так как это может усложнить отношения ГПЦ с Русской православной церковью, которая признает общепринятые канонические границы ГПЦ.
Как ранее сообщал Пятый канал, Зурабишвили заявила, что не готова к сотрудничеству с Россией.