Президент Грузии объяснила, почему не поздравила Украину с автокефалией церкви

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Саломе Зурабишвили не взяла на себя ответственность делать какие-либо шаги в данном сложном вопросе.

Фото: www.globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, занявшая этот пост менее двух месяцев назад, одобряет позицию Грузинской православной церкви (ГПЦ) по вопросу предоставления автокефалии новой церкви Украины.

— Я прекрасно понимаю роль церкви в жизни любой страны и значимость автокефалии церкви. Но, как президент Грузии, имею большую ответственность за свои слова и действия. Считаю правильным то, что ГПЦ занимает осторожную позицию по теме автокефалии Украинской церкви— приводит ее слова ТАСС.

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При этом Зурабишвили отметила, что лично для нее «было бы очень легко поздравить Украину с автокефалией».

— Но думаю, что в данной ситуации и в этой сенситивной теме не надо мне брать на себя ответственность делать такие шаги— сказала она.

Грузинские священнослужители обещали озвучить свою точку зрения после подробного ознакомления с текстом томоса Константинопольского патриарха. При этом в ГПЦ подчеркнули, что решение ее Синода будет носить не политический, а церковный характер.

Грузинское общество разделилось по поводу решения Константинопольского патриарха о предоставлении автокефалии новой церковной структуре Украины. Некоторые политики раскритиковали руководство страны за то, что оно до сих пор не поздравило Киев в этой связи. Однако есть и точка зрения, что поддерживать решение об автокефалии Украинской церкви не стоит, так как это может усложнить отношения ГПЦ с Русской православной церковью, которая признает общепринятые канонические границы ГПЦ.

Как ранее сообщал Пятый канал, Зурабишвили заявила, что не готова к сотрудничеству с Россией.

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