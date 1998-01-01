Поход на Иерусалим: Делегация новой церкви Украины едет в Израиль на Крещение

Делегация Объединенной раскольнической церкви собралась в Иерусалим на праздник Крещения, который православные верующие отмечают 19 января. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на англоязычный портал «Православие.ru», представители неканонической религиозной организации Незалежной поедут в столицу Израиля, что называется «на свой страх и риск», ибо Иерусалимский патриархат пока не дал своего согласия на прием и сослужение с представителями «новой украинской церкви».

По информации агентства, в настоящее время на Иерусалимскую церковь активно давят, требуя пойти навстречу раскольникам и провести с ними совместную службу.

— До сих пор патриархат не дал согласия на прием и сослужение с представителями раскольников, хотя сложно сказать наверняка, каким будет решение из-за давления, оказываемого на Иерусалимскую Церковь с разных сторон, в том числе Константинополя, Израиля и Америки, — цитирует РИА Новости англоязычное издание.

Известно, что в состав украинской делегации входит запрещенный в служении Священным Синодом УПЦ митрополит Александр Драбинко.

Эксперты предполагают, что эта персона в списке делегации появилась не случайно — Драбинко один из немногих представителей Объединенной раскольнической церкви, который проходил каноническую церемонию посвящения в епископство. Вероятно в Киеве надеются, что данный статус удовлетворит иерархов Иерусалимской церкви.

Ранее Пятый канал сообщил, что Порошенко пошел на хитрость с томосом об автокефалии, чтобы торжественно представить бумагу жителям Украины в праздник Рождества Христово.