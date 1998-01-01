Телеведущего Дмитрия Шепелева заметили в «Домодедово» в компании с неизвестной женщиной. В ночь с 11 на 12 января телезвезда вернулся в Москву на самолете, прилетевшем из Мюнхена. Съемочная группа сняла Дмитрия Шепелева, появившегося в зале прилета в окружении двоих детей и блондинки. Один из малышей — сын Шепелева и покойной Жанны Фриске — Платон.

35-летний телеведущий не любит распространяться на тему своей личной жизни, однако, по слухам, он встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, которая воспитывает пятилетнюю дочь.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дмитрий Шепелев увез свою новую возлюбленную в горы на Новый год.