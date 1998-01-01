Рекорд Трампа: работа правительства США приостановлена уже 22 дня

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Белый дом перестал оплачивать счета за воду из-за остановки финансирования части американского федерального правительства по причине несогласия между исполнительной и законодательной властью.

Фото: www.globallookpress.com

Двадцать два дня — столько продолжается частичная приостановка работы правительства США. Предыдущий долгий шатдаун был зафиксирован в США при президенте Билле Клинтоне в декабре 1995 — январе 1996 года; он продлился 21 день, передает ТАСС.

Белый дом предупредил республиканскую часть Конгресса о том, что ждать немедленного восстановления работы правительства не стоит даже в том случае, если в США все-таки будет введен режим ЧП. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на находящиеся в курсе дела источники.

Как пояснили инсайдеры, речь о перспективе восстановления работы федерального правительства велась в четверг, 10 января. В этот день Дональд Трамп совершил поездку на границу с Мексикой.

Вынужденный режим «шатдауна» и приостановки работы всех государственных учреждений был введен в США 22 декабря в связи с тем, что правительство и президент не смогли договориться между собой о суммах и целях средств, закладываемых в бюджет на 2019 год. В частности, Трамп запрашивал пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Теперь же, когда исполнить свой каприз «по-хорошему» у Дональда не получилось, он решил пойти ва-банк и пригрозил введением в стране режима ЧС.

В чрезвычайной ситуации Трамп сможет потребовать финансирования у Пентагона — именно таким способом американский лидер рассчитывает добыть деньги на строительство вожделенной стены. Республиканская часть Конгресса в свою очередь надеется, что это поможет возобновить работу госучреждений, в том числе и правительства. Однако Белый дом предупреждает: возвращения к привычному режиму не произойдет мгновенно — бюджет по-прежнему остается несогласованным.

Пока же от капризов Дональда Трампа страдают не только чиновники Конгресса, но и простые граждане, даже не проживающие в США — сайт американского посольства в России оказался отключен из-за отсутствия финансирования.

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