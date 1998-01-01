Утеряна связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

, 12:03 80

Аппарат уже несколько дней не реагирует на поступающие команды.

Фото: twitter @roscosmos

Специалисты потеряли связь с российским космическим телескопом «Спектр-Р». Об этом сообщил руководитель проекта «Радиоастрон» Юрий Ковалев на своей странице в Facebook.

— Со вчерашнего утра (с 9 января — прим. ред.) наш спутник не выходит на связь. Но пока есть надежда — спутник точно жив, — написал Ковалев.

К счастью, связь с телескопом утеряна точно частично. Аппарат продолжает проводить исследования и присылать данные на Землю, но новые команды не «слышит», объяснил директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев. Кроме того, он рассказал, что подобные ситуации уже случались — тогда исправить их удалось.

— Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра… Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся, — цитирует ученого РИА Новости.

Сейчас над восстановлением двусторонней связи со «Спектром-Р» работают специалисты, производившего его предприятия. Однако никаких прогнозов дать нельзя — гарантийный срок эксплуатации космического телескопа уже истек.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что при сходе с орбиты сгорел в атмосфере российский спутник «Космос-2430».

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

12:59
Прямая трансляция с места взрыва в Париже
12:49
Зюганова просят проверить информацию о нелегальной охоте иркутского губернатора
12:20
Видео: под завалами дома после взрыва в Париже могут оставаться люди
12:03
Утеряна связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
11:53
Названа причина взрыва в магазине Парижа
11:47
Первые кадры с места взрыва в Париже
11:35
В центре Парижа прогремел взрыв
11:33
В поисках Перельмана: Знаменитый математик нашелся и даже ходит за покупками
11:11
Брата Меган Маркл отправили в вытрезвитель
10:55
Грузовик «подмял» 10 автомобилей в Москве — кадры с места
10:38
На вооружение ВМФ поступит до 32 подводных беспилотников «Посейдон»
10:26
Зрителей возмутила девственность героя реалити-шоу «Холостяк»
10:07
Ученые назвали семь основных симптомов рака
9:52
Видео: команду Каргинова сняли с гонок «КАМАЗ-мастер» за наезд на зрителя
9:32
Рекорд Трампа: работа правительства США приостановлена уже 22 дня
9:15
Петербуржец вернулся домой после девяти лет бродяжничества в Эквадоре
8:50
Участница «Битвы экстрасенсов» пришла в бешенство из-за разоблачения телепроекта
8:28
ЧП под Иркутском: с рельсов сошли почти три десятка вагонов
8:15
Трамп снова хвастается: Жители США сэкономили на лекарствах $ 26 миллиардов
7:55
Появился первый комментарий Игоря Булатова о беременной Виктории Лопыревой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

10 января

Уничтожен российский спутник «Космос-2430»

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама