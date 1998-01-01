Утеряна связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Специалисты потеряли связь с российским космическим телескопом «Спектр-Р». Об этом сообщил руководитель проекта «Радиоастрон» Юрий Ковалев на своей странице в Facebook.

— Со вчерашнего утра (с 9 января — прим. ред.) наш спутник не выходит на связь. Но пока есть надежда — спутник точно жив, — написал Ковалев.

К счастью, связь с телескопом утеряна точно частично. Аппарат продолжает проводить исследования и присылать данные на Землю, но новые команды не «слышит», объяснил директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев. Кроме того, он рассказал, что подобные ситуации уже случались — тогда исправить их удалось.

— Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра… Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся, — цитирует ученого РИА Новости.

Сейчас над восстановлением двусторонней связи со «Спектром-Р» работают специалисты, производившего его предприятия. Однако никаких прогнозов дать нельзя — гарантийный срок эксплуатации космического телескопа уже истек.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что при сходе с орбиты сгорел в атмосфере российский спутник «Космос-2430».