Борьба за наследство Быстрицкой: продюсер актрисы не признавалась в краже денег

Сестра Элены Быстрицкой, надеясь получить наследство 90-летней актрисы, предъявила ее бывшему продюсеру Ксении Рубцовой обвинения в хищении денег. В интервью КП.RU Софья Шегельман заявила, что бывший директор артистки сама призналась в воровстве и находится под следствием. В комментарии Пятому каналу Ксения Рубцова сказала, что «это неправда».
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая, известная по фильмам «Тихий дон» и «Добровольцы», слегла с тяжелым бронхитом, что якобы, по словам издания, подтолкнуло ее младшую сестру Софью Шегельман начать борьбу за наследство. Оказалось, что у родственницы актрисы есть серьезная соперница — бывший директор Быстрицкой Ксения Рубцова, которая якобы ухаживала за больной 90-летней женщиной, когда ее младшая сестра жила в Израиле.
За комментариями издание напрямую обратилось к сестре Быстрицкой, Софье. Шегельман заявила, что никогда не «воевала» с сестрой. Напротив, она специально вернулась в Россию, чтобы защитить свою родственницу и скрасить ее старость. Сестра Быстрицкой призналась, что забота Рубцовой была мнимой. Сестра Быстрицкой добавила, что Рубцова в 2017 году списала со счетов артистки крупную сумму, в чем лично призналась.
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Ранее Пятый канал рассказывал подробности скандала с наследством Элины Быстрицкой.