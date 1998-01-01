Борьба за наследство Быстрицкой: продюсер актрисы не признавалась в краже денег

, 15:53 Интервью 158

Ксения Рубцова в комментарии Пятому каналу сказала, что обвинения в ее адрес не соответствуют действительности.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @public28998818

Сестра Элены Быстрицкой, надеясь получить наследство 90-летней актрисы, предъявила ее бывшему продюсеру Ксении Рубцовой обвинения в хищении денег. В интервью КП.RU Софья Шегельман заявила, что бывший директор артистки сама призналась в воровстве и находится под следствием. В комментарии Пятому каналу Ксения Рубцова сказала, что «это неправда».

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая, известная по фильмам «Тихий дон» и «Добровольцы», слегла с тяжелым бронхитом, что якобы, по словам издания, подтолкнуло ее младшую сестру Софью Шегельман начать борьбу за наследство. Оказалось, что у родственницы актрисы есть серьезная соперница — бывший директор Быстрицкой Ксения Рубцова, которая якобы ухаживала за больной 90-летней женщиной, когда ее младшая сестра жила в Израиле.

За комментариями издание напрямую обратилось к сестре Быстрицкой, Софье. Шегельман заявила, что никогда не «воевала» с сестрой. Напротив, она специально вернулась в Россию, чтобы защитить свою родственницу и скрасить ее старость. Сестра Быстрицкой призналась, что забота Рубцовой была мнимой. Сестра Быстрицкой добавила, что Рубцова в 2017 году списала со счетов артистки крупную сумму, в чем лично призналась.

— Ксения признала свою вину в хищении крупных денежных сумм со счетов моей сестры. Это отвратительно. Но это не самое отвратительное из того, что я обнаружила по приезде <…> обнаружила, что очень много вещей из дома пропало. Тогда я решила проверить факты, которые мне сообщали раньше. Обнаружилось, что в 2017 году Ксения, у которой была доверенность на ведение всех дел, выданная сестрой, в несколько приемов сняла со счетов сестры очень крупную сумму… В настоящее время, по словам следователя, ей предъявлено обвинение, — приводит слова Шегельман КП.RU.

Ранее Пятый канал рассказывал подробности скандала с наследством Элины Быстрицкой.

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