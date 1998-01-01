Первые кадры с места взрыва в Париже

, 11:47 Видео 1 746

Очевидцы публикуют снимки и видеозаписи с улицы на которой прогремел взрыв.

Фото, видео: Twitter @croissandeau, www.bfmtv @mediaplayer

Тема:
Взрыв в Париже 3

В сети появились первые кадры с места взрыва на улице Тревиз в центре Парижа. Трагедия произошла днем в субботу, 12 января.

На кадрах видно, что серьезно пострадал один из жилых домов — от многих квартир остались только стены. Соседние дома также оказались повреждены. На месте происшествия уже работают пожарные расчеты, скорая и полиция. Очевидцы сообщают, что многие собравшиеся предлагают свою помощь спецслужбам и заявляют о готовности быть волонтерами.

Пока неизвестно о количестве пострадавших, но по кадрам с места взрыва можно заключить, что травмы получили многие парижане. На заднем фоне видео слышны крики испуганных людей — возможно, кто-то до сих пор остается под завалами.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Париже в результате взрыва обрушился дом.

Тема:
Взрыв в Париже 3
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