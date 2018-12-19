Приамурские врачи не смогли спасти женщину, которую по ошибке привезли в морг

, 17:23 228

Полиция Амурской области начала расследование гибели местной жительницы.

Фото: www.globallookpress.com

В Приамурье начата проверка по факту смерти жительницы поселка Васильевка, которую по ошибке доставили в морг, сообщает Интерфакс.

Как сообщили в региональном МВД, родственники обнаружили женщину без признаков жизни после распития спиртного и вызвали полицию. Прибывший на место сотрудник внутренних дел не стал вызывать медицинскую бригаду, как того требует служебная инструкция, а сразу вызвал ритуальную службу.

Когда «скончавшуюся» доставили морг, она начала подавать признаки жизни. Санитар вызвал реанимобиль, на котором ее доставили в реанимацию больницы в Белогорске. В течение двух часов медики боролись за жизнь пациентки, но спасти ее не удалось. Предварительно, причиной смерти стало алкогольное отравление.

Ранее Пятый канал рассказывал о нижегородце, который устроил частный морг в своем доме.

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