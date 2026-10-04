Российские ПВО сбили 280 украинских БПЛА над регионами страны

В течение дня российские средства противовоздушной обороны сбили и ликвидировали 280 украинских БПЛА над российскими регионами, Черным и Азовским морями. Информацию об этом предоставило Минобороны РФ 4 октября.

Отмечается, что дроны были уничтожены в промежутке с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Минобороны России уточняет: беспилотники перехватили над Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские Вооруженные силы увеличат интенсивность ударов по украинским военным и военно-промышленным объектам. Это станет ответом на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о нападениях на российские нефтеперерабатывающие заводы. Зеленский ранее анонсировал рост количества ударов по НПЗ — как реакцию на российские атаки на киевские заводы по выпуску беспилотников и ракетного оружия и на инфраструктуру, задействованную ВСУ.

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