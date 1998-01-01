В Германии афганский беженец напал с ножом на беременную женщину

Беженец из Республики Афганистан совершил вооруженное нападение на 25-летнюю беременную гражданку Польши в Германии. Инцидент произошел вечером в субботу, 11 января, в больнице города Бад-Кройцнах.

В результате нанесенных ножевых ранений женщина получила опасные для своей жизни и жизни плода травмы. Ей сделали срочную операцию. Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшей польской гражданки. Однако ее нерожденный ребенок скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Подозреваемый задержан, начато расследование, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщил, что в Германии неизвестные жестоко избили мигранта из Сирии.