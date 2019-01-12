Кот Волочковой на страже «носков года» таинственного возлюбленного балерины

Балерина Анастасия Волочкова продолжает «подливать масло в огонь» и, тем самым, вызывать бурю негативных комментариев со стороны своих подписчиков в Instagram. Фото сладко спящего кота на шерстяных носках Волочкова подписала так:
— А тем временем, дома кот Лакки сторожит «носки года» любимого, — сообщила балерина с отдыха на Мальдивах.
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А тем временем, дома кот Лакки сторожит «носки года» любимого.🤣 #носкигода #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы
Большинство подписчиков на это отреагировали вполне предсказуемо:
— Почему они грязные?!
— Фотки с Мальдив закончились?
— Чесать не пробовали? Бедный котяра, — негодуют поклонники Волочковой.
Ранее Пятый канал сообщил, что Анастасия Волочкова и Ольга Бузова подверглись жесткой критике за полуобнаженные фотографии, сделанные на отдыхе.