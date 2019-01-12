Кот Волочковой на страже «носков года» таинственного возлюбленного балерины

, 6:39 Фото 172

Очередное фото в сети побудило подписчиков Анастасии на негативные комментарии.

Фото: www.globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова продолжает «подливать масло в огонь» и, тем самым, вызывать бурю негативных комментариев со стороны своих подписчиков в Instagram. Фото сладко спящего кота на шерстяных носках Волочкова подписала так:

— А тем временем, дома кот Лакки сторожит «носки года» любимого, — сообщила балерина с отдыха на Мальдивах.

Большинство подписчиков на это отреагировали вполне предсказуемо:

— Почему они грязные?!

— Фотки с Мальдив закончились?

— Чесать не пробовали? Бедный котяра, — негодуют поклонники Волочковой.

Ранее Пятый канал сообщил, что Анастасия Волочкова и Ольга Бузова подверглись жесткой критике за полуобнаженные фотографии, сделанные на отдыхе.

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