Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Ольга Бузова ненадолго покинули Россию. Знаменитости одновременно отдыхают на Мальдивских островах и не перестают «радовать» поклонников своими фотографиями в Instagram.

Анастасия Волочкова, касаемо содержания снимков, начала весьма скромно — в бикини на песке, «знаменитый» шпагат, утренний «гостиничный» лук. Далее балерина стала выкладывать более откровенные и пикантные кадры, и в конце концов разделась, собирая в комментариях массу гневных комментариев.

— На лице легкий идиотизм прослеживается

— Волосы вымойте, Настя! — призывают Волочкову поклонники.

Instagram @volochkova_art

Телеведущая Ольга Бузова не стала шокировать публику в отличие от балерины. Все снимки, которые девушка опубликовала, были «в ее стиле». Но Анастасию Волочкову переплюнуть по негативным комментариям все же попыталась. Бузова опубликовала кадр, где предстала перед поклонниками в купальнике и повернулась спиной — и тут началось:

— Начинается…пошлятина!

— Надоело. Как так можно то. Неприятно очень

— Ольга, зачем??? Зачем, запихивать купальник в ***??? — возмущаются подписчики.

Instagram @buzova86

Девушки не забыли и «сфоткаться» вдвоем, но на этом снимке, в отличие от вышеописанных — все прилично.

Instagram @buzova86

Ранее Пятый канал рассказал зачем, по мнению специалиста, Анастасия Волочкова завалила сеть своими голыми снимками.