Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Ольга Бузова ненадолго покинули Россию. Знаменитости одновременно отдыхают на Мальдивских островах и не перестают «радовать» поклонников своими фотографиями в Instagram.
Анастасия Волочкова, касаемо содержания снимков, начала весьма скромно — в бикини на песке, «знаменитый» шпагат, утренний «гостиничный» лук. Далее балерина стала выкладывать более откровенные и пикантные кадры, и в конце концов разделась, собирая в комментариях массу гневных комментариев.
— На лице легкий идиотизм прослеживается
— Волосы вымойте, Настя!
Телеведущая Ольга Бузова не стала шокировать публику в отличие от балерины. Все снимки, которые девушка опубликовала, были «в ее стиле». Но Анастасию Волочкову переплюнуть по негативным комментариям все же попыталась. Бузова опубликовала кадр, где предстала перед поклонниками в купальнике и повернулась спиной — и тут началось:
Девушки не забыли и «сфоткаться» вдвоем, но на этом снимке, в отличие от вышеописанных — все прилично.
Ранее Пятый канал рассказал зачем, по мнению специалиста, Анастасия Волочкова завалила сеть своими голыми снимками.