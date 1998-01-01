«Лучше заверять у нотариуса»: украинцы высмеяли закон о «сексе по согласию»

Новые поправки в Уголовный кодекс Украины о квалификации сексуальных преступлений вызвали бурю обсуждений и критики со стороны украинцев. Теперь за «секс не по согласию» граждане страны могут провести в тюремном заключении до пяти лет.

Пара из Николаева составила шуточный «акт о проникновении в живого человека», на подписание которого пригласили трех свидетелей. Стороны указали свои паспортные данные, номера мобильных телефонов и время акта. «Документ» пара разместила на странице Facebook.

Составленная справка вызвала шквал шуток со стороны других пользователей. Подписчики стали придумывать, что добавить в «документ», и рассуждать, как изменится жизнь при новом законодательстве.

— Квитанции об оплате не хватает.

— Потом еще и налоговая подключится. Акт выполненных работ есть, а в бюджет средства не поступили.

— Расписка в простой письменной форме — рискованно. Лучше заверять у нотариуса!

— Теперь на свидание, помимо цветов и конфет, еще нужно таскать с собой папку с чистыми бланками!

— На Украине скоро появится секта Свидетелей полового акта, — смеялись комментаторы.

Согласно новому законодательству, «секс не по согласию» на Украине будет квалифицироваться как изнасилование. Новые поправки в Уголовный кодекс вступили в силу 11 января. Теперь любой человек может написать заявление, что не давал согласия на половой акт.

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