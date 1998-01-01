Видео: «Русская Кардашьян» показала подписчикам свои пышные формы

Instagram-блогер Анастасия Квитко, известная в России своими невероятными формами, опубликовала в социальной сети откровенное видео с отдыха. Девушка взбудоражила подписчиков своими stories, где показала все прелести своей фигуры со спины.

«Русская Кардашьян» любит радовать своих пользователей снимками в бикини и нижнем белье, однако на этот раз, чтобы привлечь внимание, российская модель засняла только нижнюю часть тела.

Ранее Пятый канал опубликовал фотографии Анастасии Квитко в бикини, которые собрали множество восторженных комментариев.

Тем не менее некоторые пользователи Instagram уверены: снимки русской модели — результат качественной работы в фотошоп. Несколько месяцев назад в сети появились «реальные» снимки Квитко. «Русская Кардашьян» посетила мероприятие американского бренда PrettyLittleThing, где папарацци засняли ее не в самом удачном виде. На снимках журналистов Квитко предстала совсем не такой привлекательной, как в своем Instagram.