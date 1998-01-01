Эксперт объяснил свои слова об «опасной» победе Зеленского на выборах

Политолог Михаил Погребинский пояснил свое высказывание об опасности, связанной с победой Владимира Зеленского на президентских выборах Украины.

Прежде всего, эксперт подчеркнул: он не считает, что у Зеленского есть реальный шанс на победу. По мнению Погребинского, во время предварительных опросов населения многие называют именно эту кандидатуру, чтобы выразить таким образом протест остальным кандидатам.

— Я предполагаю, что он не наберет такой процент на реальных выборах, как в последних опросах общественного мнения, потому что люди, которые отдают ему сейчас предпочтение, на самом деле выступают таким образом против всех остальных кандидатов. Обычно эти люди не ходят на выборы, и шансов у него получить эти проценты немного. Не могу этого исключить ввиду психоневрологического состояния украинского общества сегодня, чрезвычайно низкого уровня доверия к остальным кандидатам, все может быть, но маловероятно, я считаю, — поясняет политолог.

Кроме того, неопытному и не зарекомендовавшему себя в политике Зеленскому будет трудно защитить даже голоса тех избирателей, которые все-таки дойдут до участка.

— Надо иметь инфраструктуру, десятки тысяч людей, которые будут контролировать избирательный процесс на участках. У Тимошенко и Порошенко эти люди есть, а у него нет, будет невероятно их собрать. Предполагают, что он не попадет во второй тур, — считает эксперт.

Однако, если у Зеленского все-таки получится пройти в первый тур президентских выборов — то обойти как минимум Юлию Тимошенко он вполне сможет. По мнению Погребинского, во втором туре избиратели «будут голосовать больше за, чем против». По данным последних опросов, у Тимошенко скопился внушительный отрицательный рейтинг, тогда как у Зеленского его нет вообще. И только в этом маловероятном случае президентство Зеленского может представлять существенную проблему.

— Если он выиграет, то для Украины это беда больше, чем Тимошенко. Человек вообще без какой-либо внутренней установки, он то рассказывает, что выделяет деньги для АТО, ездит, развлекает украинских военных, которые воюют в Донбассе, и становится их героем, потом говорит, что русский язык нельзя притеснять, — объясняет свою позицию Погребинский.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что победу Владимира Зеленского на выборах на Украине политологи Незалежной считают опасной для страны.