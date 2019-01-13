Названа возможная причина инцидента с самолетом в Шереметьево

Следственный комитет РФ озвучил две версии инцидента с самолетом, который при взлете выкатился за пределы ВПП, 13 января.

ЧП могло быть связано с ошибкой пилота или плохой уборкой взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ на транспорте СК РФ.

В данный момент следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована проверка по факту этого происшествия. На месте работают сотрудники ведомства.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в связи с инцидентом с лайнером авиакомпании Smart Wings была закрыта ВПП, самолеты уходили на запасной аэродром в «Домодедово». Позже лайнер эвакуировали и полосу открыли для взлета и посадки. Никто из находящихся на борту 40 человек не пострадал.