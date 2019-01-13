Названа возможная причина инцидента с самолетом в Шереметьево

, 19:29 Эксклюзивное фото 265

ЧП могло произойти из-за ошибки пилота или плохой уборки ВПП, считают в СУ на транспорте СК РФ.

Фото: Пятый канал

Следственный комитет РФ озвучил две версии инцидента с самолетом, который при взлете выкатился за пределы ВПП, 13 января.

ЧП могло быть связано с ошибкой пилота или плохой уборкой взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ на транспорте СК РФ.

В данный момент следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована проверка по факту этого происшествия. На месте работают сотрудники ведомства.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в связи с инцидентом с лайнером авиакомпании Smart Wings была закрыта ВПП, самолеты уходили на запасной аэродром в «Домодедово». Позже лайнер эвакуировали и полосу открыли для взлета и посадки. Никто из находящихся на борту 40 человек не пострадал.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

20:06
Трамп пообещал обнародовать протоколы личных переговоров с Путиным
19:53
Молодая львица устроила переполох в спальном районе Петербурга
19:41
Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии
19:29
Названа возможная причина инцидента с самолетом в Шереметьево
19:25
В Ингушетии похоронили силовика, погибшего при обстреле машины с полицейскими
19:14
Скончался актер и педагог Евгений Радомысленский
18:54
Цымбалюк-Романовская объяснила появление «одиночных» фото в Instagram Шаляпина
18:42
Газовая граната взорвалась в МИД Израиля в Иерусалиме, есть пострадавшие
18:25
Тарзан выложил пикантное видео с участием Королевой и ее подруги
18:14
Охрана, не спи: во время новогодних праздников обокрали СПбГУ
17:58
Меня нужно обслуживать четко: Лобода устроила скандал в аэропорту Шереметьево
17:44
Школьники жестоко избили учителя в Сызрани
17:34
Завершена эвакуация самолета, выкатившегося за пределы ВПП в Шереметьево
17:33
Водитель иномарки «столкнул» авто с эвакуатора в Москве и уехал — видео
17:20
ВПП в Шереметьево закрыта после инцидента с самолетом
16:57
Украинские раскольники захватили храм УПЦ на западе страны
16:56
«Бежал и стрелял»: Таксист едва не стал четвертой жертвой убийцы в Башкирии
16:48
Суд отклонил иск главы Росгвардии к Навальному
16:36
Белорусская оппозиция выступила против российских телеканалов
16:29
Бари Алибасов: «И кто будет сидеть в худсовете, Билан?»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Завершена эвакуация самолета, выкатившегося за пределы ВПП в Шереметьево

сегодня

ВПП в Шереметьево закрыта после инцидента с самолетом

сегодня

Видео из Шереметьево, где самолет выкатился за пределы взлетной полосы

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама