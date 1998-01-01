МИД РФ удивился нежеланию Токио проводить брифинг после переговоров

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Глава МИД Японии Таро Коно планирует обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым мирный договор, а также подготовку визита премьер-министра Синдзо Абэ. Однако разговаривать со СМИ отказывается.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

МИД России удивило решение Японии не проводить пресс-конференцию после переговоров в Москве 14 января. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

— Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам, цитирует Захарову РИА Новости.

По ее мнению, японская сторона «нагнетает ситуацию и создает нервозную атмосферу» перед переговорами.

Сейчас в России с официальным визитом находится глава МИД Японии Таро Коно. Уже завтра, 14 января, он обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым мирный договор и подготовку визита премьер-министра Синдзо Абэ.

Ранее Пятый канал сообщал, что для того, чтобы Москва заключила с Токио мирный договор, японская сторона должна принять итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над Курильскими островами.

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