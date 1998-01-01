Эксперты рассказали, у каких специалистов в 2019 году вырастет зарплата

Рабочие специальности станут наиболее высокооплачиваемыми в 2019 году. Об этом заявили эксперты популярного сервиса по поиску работы HeadHunter.

Отмечается, что такая тенденция связана с тем, что в 2018 году подобные кадры были также востребованы. Так, число вакансий для рабочих специальностей увеличилось по отношению к 2017 году на 205%.

Также на российском рынке труда востребованы водители, курьеры, продавцы-консультанты и менеджеры по продажам в сфере b2b.

— В 2018 году наиболее высокую оплату за свою работу получали разработчики программного обеспечения, работники консалтинга в сфере информационных технологий, администрирования баз данных, девелопмента и продаж, — говорится в сообщении.

Ранее Пятый канал сообщал о самых высокооплачиваемых вакансиях начала 2019 года.