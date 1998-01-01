Ученица сызранской школы рассказала подробности избиения учительницы

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По словам девочки, одноклассники подростка, который ударил педагога по голое и постоянно избивает сверстников, считают его героем.

Фото: www.globallookpress.com

Школьница рассказала детали конфликта, в результате которого восьмиклассник ударил по голове учительницу. По словам ученицы школы № 27 Сызрани, этот подросток и раньше постоянно конфликтовал со сверстниками и избивал их.

— После того, как он делал такие плохие вещи, некоторые из класса называли героем. Ему это нравилось, — сказала девочка в интервью телеканалу «360».

В этот раз задира явился прямо на урок физкультуры 9 класса, потому что ранее поссорился с одним из учеников, и продолжил разборки. Молодая учительница вступилась за своего ученика, это и возмутило драчуна, который ударил женщину по голове. Класс не сразу понял, что произошло, когда увидел, что педагог лежит на полу. Потом позвали медсестру и завуча.

В конфликте участвовали еще два мальчика, но о их роли в произошедшем школьница рассказать не смогла.

По ее словам, избитого девятиклассника на скорой увезли в больницу, а учительница от госпитализации отказалась. Однако ночью дома потеряла сознание и только тогда вызвала врача и отправилась в медучреждение. Ученики собираются в ближайшее время навестить ее в больнице. Педагог, по словам девочки хорошая и добрая, многие ее любят.

Ранее Пятый канал сообщал, что полиция Самарской области проводит проверку по факту избиения школьниками педагога. При этом, по данным сызранского телеканала «Луч», когда учительница упала от удара по голове, двое подростков пинали лежащую женщину ногами. 

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