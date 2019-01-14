Экс-министр спорта Ульяновской области выдвинулся в президенты РФС

Вице-президент футбольного клуба «Волга», бывший министр спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин выдвинул свою кандидатуру на пост главы Российского футбольного союза. Об этом сообщило агентство РИА Новости в понедельник, 14 января.

Экс-министр рассказал корреспонденту издания, что уже заручился поддержкой пяти членов РФС, а, следовательно, имеет неплохие шансы на успех.

— Я сдал свои документы в РФС. Я заручился поддержкой пяти членов РФС, за что им премного благодарен. Теперь избирком РФС рассматривает документы кандидатов, и в среду избирком уже должен выпустить свой релиз, — передает слова Кузьмина РИА Новости.

Пост президента РФС стал вакантным еще в декабре 2018 года после ухода Виталия Мутко. С этого времени обязанности руководителя организации исполняет Сергей Прядкин, ранее занимавший пост вице-президента Союза. Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля.

На пост главы организации ранее также выдвинулся председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков.

Ранее Пятый канал рассказал об уходе Мутко с поста президента РФС, который он занимал с 2015 года.