Хлеб-соль и боевые корабли: Магадан встретил флотский десант

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 26 0

Отряд преодолел около 1,5 тысячи морских миль, а город стал первой точкой маршрута по пяти населенным пунктам.

Фото, видео: Пресс-служба Тихоокеанского флота; 5-tv.ru

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«Ослябя» прибыл в Магадан: стартовала акция Тихоокеанского флота

Большой десантный корабль «Ослябя» и морской тральщик «Анатолий Шлемов» Тихоокеанского флота прибыли в бухту Нагаева города Магадан, став первым пунктом патриотической акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде — 2026».

Отряд кораблей преодолел около 1,5 тысячи морских миль. В Магадане экипажи встретили представители региональных властей, патриотических организаций и духовенства. Командира бригады десантных кораблей ТОФ капитана 1-го ранга Сергея Луценко по традиции встретили хлебом и солью.

В пресс-службе флота отметили, что Магадан стал первым из пяти населенных пунктов, которые посетят участники акции.

Во время стоянки для жителей города организовали экскурсии по кораблям. В парке «Маяк» творческие коллективы Тихоокеанского флота проведут выступления, а на борту БДК «Ослябя» будет работать выставка военной техники и музейная экспозиция.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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