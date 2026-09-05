Смоленск принял великую православную святыню: 20 тысяч паломников за три дня

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 18 0

Десницу Спиридона Тримифунтского доставили с острова Корфу в рамках маршрута по 12 регионам страны.

Смоленск принял великую православную святыню:

Фото: max.ru/Василий Анохин/anohin67

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Двадцать тысяч паломников поклонились деснице Спиридона Тримифунтского

Более 20 тысяч человек поклонились деснице святителя Спиридона Тримифунтского во время ее пребывания в Смоленске с 2 по 4 сентября.

Святыня находилась в Успенском кафедральном соборе. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале в мессенджере «Макс».

«С 2 по 4 сентября в Смоленске пребывала великая православная святыня — десница святителя Спиридона Тримифунтского. Эти дни стали по-настоящему особенными для духовной жизни нашего региона. За время пребывания в Успенском кафедральном соборе поклониться мощам святого смогли более 20 тысяч паломников», — написал глава региона.

Анохин отметил, что привезенная святыня стала частью маршрута по 12 регионам России. Десница святителя была доставлена с острова Корфу по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вместе со святыней в поездке участвует делегация Керкирской митрополии.

Губернатор подчеркнул, что Спиридон Тримифунтский почитается православными как великий чудотворец, а его десница на протяжении многих веков путешествует по миру, поддерживая верующих.

По словам Анохина, в Смоленск приехали паломники не только из области, но и из соседних регионов России, а также из Белоруссии. Доступ к святыне был открыт круглосуточно, поэтому верующие могли приложиться к мощам в любое время.

Глава региона добавил, что прибытие десницы святителя Спиридона имеет особое значение для Смоленска. Организацию встречи святыни и круглосуточного доступа к ней обеспечили совместно правительство области и Смоленская епархия Русской православной церкви.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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