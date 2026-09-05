В Европе зафиксированы экстремальные температурные рекорды

В Испании зафиксировали аномальную жару, которая повторила абсолютный температурный рекорд для сентября за всю историю метеонаблюдений.

Максимальную температуру зарегистрировали в муниципалитете Эль-Гранадо в Андалусии. Столбики термометров поднялись до +45,7 градуса Цельсия. Такой же показатель ранее фиксировали в 2016 году в городе Монторо, также расположенном в Андалусии.

Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило, что теперь этот показатель является самым высоким для сентября за всю историю наблюдений в стране.

Синоптики отмечают, что экстремальная жара сохраняется в Испании в начале осени. Ранее похожая ситуация наблюдалась во Франции: там продолжительность периода аномально высоких температур достигла рекордных значений — жара держалась 23 дня подряд.

Летом 2026 года Западную Европу накрыли сразу четыре периода экстремальной жары, во время которых температура воздуха превышала 40 градусов в районах с населением более 80 миллионов человек.

По подсчетам The Guardian, за это время в Европе могли зафиксировать не менее 35 тысяч смертей, связанных с аномально высокими температурами. При этом расчеты охватывают только примерно половину континента.

Жаркая погода стала серьезным испытанием для жителей европейских стран. Эксперты отмечают, что наиболее уязвимыми в периоды сильного зноя остаются пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

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