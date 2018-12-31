«Памятник тряпке»: Google Maps переименовал памятник Николаю I в Петербурге

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Популярный сервис дал грубое название монументу на Исаакиевской площади в Северной столице.

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

Сервис Google Maps в очередной раз грубо переименовал объект на карте. На этот раз жертвой стал памятник, расположенный в центре Санкт-Петербурга. Монумент Николаю I на Исаакиевской площади теперь значится на картах как «Памятник тряпке». Причины такой шутки Google Maps пока неизвестны.

google.com/maps

Переименование одной из главных достопримечательностей Петербурга возмутило горожан. О странной шутке пользователи социальных сетей сообщили утром 14 января.

Картографический сервис уже не первый раз дает шуточные названия объектам. В конце декабря в Google Maps несколько петербургских школ и один храм получили имя знаменитого бразильского стриптизера Рикардо Милоса.

Ранее Пятый канал сообщал, что картографический сервис назвал в честь покойного Джона Маккейна здание сената в США.

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