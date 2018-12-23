Нейт Диас обвинил Хабиба Нурмагомедова в трусости

Два представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас и Хабиб Нурмагомедов обменялись колкостями в Twitter. Поводом для очередной перепалки стало обращение российского спортсмена к своему давнему противнику — Конору Макгрегору.
— Ты будешь жить с этим позором, с… — написал Нурмагомедов.
После этого Нэйт Диас напомнил россиянину, как отвесил ему пощечину за пределами октагона, а его команда ничего не смогла сделать.
— Вы все — трусы. Живи с этим, — добавил он.
Спустя несколько часов Хабиб опубликовал видеозапись потасовки, на которой американец прячется за охрану от летящих стульев.
Видео: Twitter @TeamKhabib
— Вернись в реальный мир. Ты знаешь, что там произошло, — парировал Диас.
Ранее Пятый канал сообщал, что Нурмагомедов и Макгрегор могут вновь сразиться в октагоне.