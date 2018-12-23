Нейт Диас обвинил Хабиба Нурмагомедова в трусости

, 14:21 Видео 92

Американский боец напомнил россиянину, как «отвесил пощечину» на глазах у команды, а тот в свою очередь рассказал о его бегстве.

Фото: РИА Новости / Саид Царнаев

Два представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас и Хабиб Нурмагомедов обменялись колкостями в Twitter. Поводом для очередной перепалки стало обращение российского спортсмена к своему давнему противнику — Конору Макгрегору.

Twitter @TeamKhabib

— Ты будешь жить с этим позором, с… — написал Нурмагомедов.

После этого Нэйт Диас напомнил россиянину, как отвесил ему пощечину за пределами октагона, а его команда ничего не смогла сделать.

Twitter @NateDiaz209

— Вы все — трусы. Живи с этим, — добавил он.

Спустя несколько часов Хабиб опубликовал видеозапись потасовки, на которой американец прячется за охрану от летящих стульев.

Видео: Twitter @TeamKhabib

— Вернись в реальный мир. Ты знаешь, что там произошло, — парировал Диас.

Ранее Пятый канал сообщал, что Нурмагомедов и Макгрегор могут вновь сразиться в октагоне.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:52
Видео: Певец Эмин едва не утонул, катаясь на снегоходе по льду реки в Подмосковье
15:48
В Новосибирске новая школа получила имя Доктора Лизы
15:33
Фото куриного яйца покорило Instagram и поставило мировой рекорд
15:24
Живую кошку спасатели извлекли из-под завалов в городе Шахты
15:17
Видео: Винокур и полуголые танцовщицы поздравили Следком с профессиональным праздником
15:16
Зачем в Прибалтике снова и снова чествуют пособников нацизма
15:11
Шварценеггер выходит замуж за звезду «Мстителей» Криса Пратта
14:52
Отдых по-вологодски: В городе прошел этап Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках
14:46
Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
14:29
Опубликованы эксклюзивные кадры из больничной палаты Евгения Плющенко
14:21
Нейт Диас обвинил Хабиба Нурмагомедова в трусости
14:08
«Вода достигала уровня 14-го этажа»: Очевидица о прорыве кипятка в Петербурге — видео
14:01
«Памятник тряпке»: Google Maps переименовал памятник Николаю I в Петербурге
13:44
Как российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии
13:37
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору между РФ и Японией
13:25
Минздрав: Состояние раненного во время бойни в Башкирии крайне тяжелое
13:11
Видео: Фонтан ржавого кипятка забил в Санкт-Петербурге
13:06
Найден новый способ предопределения смерти человека
12:59
Фото: Установлена личность погибшей при взрыве газа в Ростовской области
12:51
Ким Кардашьян похвасталась «бриллиантовой улыбкой» за 150 тысяч долларов — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

23.12.2018

Боец UFC подал в суд на Макгрегора за нападение на автобус с Нурмагомедовым

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама