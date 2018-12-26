Бабушка сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве, просит суд выписать внучку из квартиры

, 16:18 142

Женщина уже выписала из квартиры мать девушек, их старшего брата, а теперь требует выселить свою старшую внучку.

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Мать убитого Михаила Хачатуряна подала в Бутырский суд Москвы гражданский иск к старшей из своих внучек — Крестине, в котором она требует выписать ее из своей квартиры.

Женщина обратилась в суд на прошлой неделе, а 21 января будет проведена беседа по иску, сообщает РИА Новости.

Кроме того, адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер подтвердил, что бабушка, которая является собственницей квартиры, действительно хочет выселить девушку со своей жилплощади.

— Ранее она таким же образом, через суд, выселила Аурелию и Сергея (мать девушек и их старшего брата — прим.ред.), которые были прописаны в этой квартире, — рассказал Липцер.

Как ранее рассказывал Пятый канал, 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями было найдено в квартире, где проживала семья, 27 июля этого года. На допросе девушки признались в содеянном и рассказали, что пошли на преступление из-за неприязненного отношения к родителю. Как утверждают сестры, отец издевался над ними, бил и насиловал.

В конце декабря Басманный суд Москвы продлил им меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 марта. Это означает, что девушки должны жить по разным адресам, находиться дома с 21 часа до 7 утра и не использовать интернет и телефон.

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