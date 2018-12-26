Бабушка сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве, просит суд выписать внучку из квартиры

Мать убитого Михаила Хачатуряна подала в Бутырский суд Москвы гражданский иск к старшей из своих внучек — Крестине, в котором она требует выписать ее из своей квартиры.
Женщина обратилась в суд на прошлой неделе, а 21 января будет проведена беседа по иску, сообщает РИА Новости.
Кроме того, адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер подтвердил, что бабушка, которая является собственницей квартиры, действительно хочет выселить девушку со своей жилплощади.
Как ранее рассказывал Пятый канал, 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями было найдено в квартире, где проживала семья, 27 июля этого года. На допросе девушки признались в содеянном и рассказали, что пошли на преступление из-за неприязненного отношения к родителю. Как утверждают сестры, отец издевался над ними, бил и насиловал.
В конце декабря Басманный суд Москвы продлил им меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 марта. Это означает, что девушки должны жить по разным адресам, находиться дома с 21 часа до 7 утра и не использовать интернет и телефон.