Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Маргарита Терехова нуждается в помощи

76-летняя народная артистка России Маргарита Терехова уже много лет страдает болезнью Альцгеймера. С 2005 года она не снимается в кино. На данный момент звезда отечественного кинематографа прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход для поддержания комфортного состояния. Семья актрисы обратилась за помощью к тем, кто ценил и ценит ее талант.
Маргарита Терехова — советская и российская актриса и режиссер театра и кино, лауреат Государственной премии СССР. Широкая известность пришла к ней после ролей в фильмах «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Зеркало».
В августе 2018 года стало известно о прогрессирующем тяжелом недуге Тереховой.
Ранее Пятый канал сообщил, что дети Маргариты Тереховой начали сбор денег на лечение тяжелобольной артистки.