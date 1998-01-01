Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Маргарита Терехова нуждается в помощи

76-летняя народная артистка России Маргарита Терехова уже много лет страдает болезнью Альцгеймера. С 2005 года она не снимается в кино. На данный момент звезда отечественного кинематографа прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход для поддержания комфортного состояния. Семья актрисы обратилась за помощью к тем, кто ценил и ценит ее талант.

— Уважаемые коллеги, зрители и все, кто знают и ценят творчество народной артистки России Маргариты Тереховой. К вам обращается семья Маргариты Борисовны. Врачи поставили неутешительный диагноз: болезнь Альцгеймера. Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы! — сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Маргарита Терехова — советская и российская актриса и режиссер театра и кино, лауреат Государственной премии СССР. Широкая известность пришла к ней после ролей в фильмах «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Зеркало».

В августе 2018 года стало известно о прогрессирующем тяжелом недуге Тереховой.

Ранее Пятый канал сообщил, что дети Маргариты Тереховой начали сбор денег на лечение тяжелобольной артистки.