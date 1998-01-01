В Петербурге суд изменил приговор медикам, забывшим пеленку в животе роженицы

В понедельник, 14 января, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга изменил приговор медикам, которые забыли в животе роженицы пеленку. Операционную медсестру Галину Шломину оправдали, а врач-гинеколог клиники акушерства и гинекологии Первого медуниверситета Мариам Аракелян избежала уголовного преследования по истечению сроков давности.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд приговорил медиков к ограничению свободы на два года и лишению права заниматься медицинской деятельностью на 2,5 года.

В ноябре 2015 года петербурженке Юлии Селиной сделали кесарево сечение. После операции женщина жаловалась на резкие боли внутри живота. Ее несколько раз обследовали, но ничего не обнаружив, выписали. 14 декабря Юлию доставила карета скорой помощи в Военно-медицинскую академию имени Кирова. УЗИ показало, что в животе женщины есть инородный предмет. 15 декабря 2015, то есть на 25 сутки после родов, петербурженку прооперировали и вынули из брюшной полости хирургическую пеленку размерами 84×117 сантиметров.