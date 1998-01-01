Число жертв взрыва в Шахтах выросло до двух человек

Тело женщины, предварительно проживавшая в квартире № 72 в подъезде дома № 16 по улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области, найдено при разборе завалов обрушившийся конструкций. Таким образом, число жертв взрыва бытового газа возросло до двух человек. Об этом сегодня, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС РФ.

Ранее имелась информация об одном погибшем и семи спасенных жителей дома. Неизвестной остается судьба трех человек. Добраться до тела спасателям позволил демонтаж плит частично обрушившегося подъезда.

Состояние спасенной маленькой девочки и ее отца по словам врачей остается стабильным. Первой погибшей стала мама ребенка.

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Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме прогремел рано утром 14 января. Сообщение о происшествии спасатели получили в 6.18 по московскому времени. В результате взрыва разрушенными оказались четыре квартиры на восьмом и девятом этажах.

Ранее Пятый канал публиковал первые видеокадры с места взрыва в доме по улице Хабарова в Шахтах.