Попавший в аварию Карякин снова в гонке, но победа становится призрачной

ЧП на ралли-марафоне «Дакар». Во время прохождения седьмого этапа гонки мотовездеход Сергея Карякина потерпел крушение в перуанских песках. Перед досадной аварией россиянин был вторым в общем зачете. Но «Дакар-2019» проходит для российских гонщиков нелегко.

Вот так разбиваются мечты. 71 километр дистанции, багги Сергея Карякина штурмует очередной бархан. Но на огромной скорости, преодолев вершину, машина совершает несколько сальто.

Видно, что техника серьезно повреждена – левое переднее колесо болтается на одной тяге. На ремонт уходит три часа. А ведь до этого Сергей Карякин занимал вторую строчку в своем классе, всего несколько минут уступая лидеру. Но теперь мечты о второй победе на дакаре россиянину придется отложить как минимум на год.

Не менее драматичным оказался заезд в классе грузовики, где всех за собой ведут россияне. Седьмой участок преподнес сюрприз. ЖерАр де Рой выиграл этап, а Эдуард Николаев оказался только третьим. Как оказалось, в дюнах машины Дмитрия Сотникова возникли проблемы с рулевым управлением. Но несмотря на потерю времени, два экипажа КамАЗа лидируют в общем зачете.

Самая суровая гонка на планете в этом году особенно сурова и к россиянам. К седьмому этапу «Синяя Армада» сильно поредела. Вместо четырех машин стартовали только две: экипаж Андрея Каргинова дисквалифицирован из-за наезда на болельщика, а на машине Айрата Мардеева отказал двигатель. Но оставшийся в строю Дмитрий Сотников лидирует с гигантским отрывом - почти два часа, и упустить победу могут помешать только авария или неисправности.