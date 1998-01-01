Прием заявок в зимнюю школу «Инженеры будущего» завершается в Петербурге

, 14:43 Видео 22

Слушателями школы также смогут стать участники всероссийской олимпиады студентов разных специальностей «Я — профессионал», которая пройдет в Северной столице в конце января.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, Пятый канал

Сегодня, 15 января, завершается прием заявок в зимнюю школу «Инженеры будущего». Уже в конце месяца в Петербург приедут участники всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Зимняя инженерная школа — это уникальная площадка, на которой молодые специалисты смогут познакомиться с выбранной профессией и пообщаться с будущими коллегами.

— Сама по себе зимняя школа является, с одной стороны, продолжением олимпиады, с другой — это отдельное мероприятие, поскольку там разыгрываются дополнительные баллы для поступления в магистратуру, отдельно партнеры разыгрывают стажировки, — рассказывает директор Центра профориентации и довузовской подготовки СПбПУ, организатор зимней школы «Инженеры будущего» Дмитрий Тихонов.

Участников зимней школы ждут интерактивные лекции, мастер-классы и экскурсии на производства. Олимпиада «Я — профессионал» проводится в России второй раз.

Ранее Пятый канал рассказывал о самых невостребованных профессиях наступившего 2019 года.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:14
«Депрессией попахивает»: Полулысая Высоцкая шокировала сеть своим новым образом
15:07
Жуткое столкновение автобуса и троллейбуса в Казани попало на видео
15:00
Прямая трансляция репетиции парада в честь окончания блокады Ленинграда
14:57
Видео: зажигательное выступление американской гимнастки стало интернет-хитом
14:53
У экс-главы Серпуховского района обнаружили 565 участков земли и 22 машины
14:53
Мэй в отставку? В Британии парламент решает судьбу Brexit и Кабмина
14:47
В Магнитогорске не хватает съемного жилья для расселения рухнувшего дома
14:43
Прием заявок в зимнюю школу «Инженеры будущего» завершается в Петербурге
14:34
Суд Таиланда вынес приговор Алексу Лесли и Насте Рыбке
14:10
Бойца MMA Джеффа Монсона госпитализировали и прооперировали
13:54
Татьяна Голикова: Семьям с детьми предоставят новые льготы по ипотеке
13:44
Советы врача: Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение
13:33
Полиция задержала бездомного, подозреваемого в поджоге Киево-Печерской Лавры
13:18
Репортаж: как похудеть со вкусом и удовольствием
13:15
Песня «Африка» группы Тоtо будет вечно играть в пустыне Намибии
13:04
В сети появилась видеозапись прогулки китайского космического аппарата по Луне
12:53
Видео провала грунта в Москве, из-за которого перекрыта Ферганская улица
12:44
Блокада Ленинграда: 15 января немцы перестали обстреливать Кировский завод
12:41
Певица Ханна пережила укус небольшой акулы на Багамах
12:34
Уезжаешь — плати: В России может появиться налог на выезд из страны

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама