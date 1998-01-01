Прием заявок в зимнюю школу «Инженеры будущего» завершается в Петербурге

Сегодня, 15 января, завершается прием заявок в зимнюю школу «Инженеры будущего». Уже в конце месяца в Петербург приедут участники всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Зимняя инженерная школа — это уникальная площадка, на которой молодые специалисты смогут познакомиться с выбранной профессией и пообщаться с будущими коллегами.

— Сама по себе зимняя школа является, с одной стороны, продолжением олимпиады, с другой — это отдельное мероприятие, поскольку там разыгрываются дополнительные баллы для поступления в магистратуру, отдельно партнеры разыгрывают стажировки, — рассказывает директор Центра профориентации и довузовской подготовки СПбПУ, организатор зимней школы «Инженеры будущего» Дмитрий Тихонов.

Участников зимней школы ждут интерактивные лекции, мастер-классы и экскурсии на производства. Олимпиада «Я — профессионал» проводится в России второй раз.

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