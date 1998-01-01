Советская Мэри Поппинс намерена выйти замуж в третий раз

Актриса Наталья Андрейченко, известная няня-волшебница, переехала жить в гостиницу. В канун самого семейного праздника Мэри Поппинс проводила время в полном одиночестве. Единственное, что скрашивало ожидание праздника — за проживание в одном из лучших отелей страны Андрейченко не платит ни копейки.

— Нет, ну вы что? Это очень дорогой номер. Я же не плачу таких денег. Вы что, шутите? — рассказывает актриса в интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Андрейченко признается — номер в гостинице она снимает с 2011 года. Жизнь в гостинице — вынужденная мера. Уж очень напряженный график у актрисы: роли в кино, озвучание фильмов, светские вечера.

— Я им говорю: «Вы хоть понимаете, что я ваша живая реклама?» Самая живая, которая не по телевизору блестит, а вот ходит человек, и все знают, что здесь живет Наталья Андрейченко. Значит, сюда надо ехать и жить. И это знают даже иностранцы.

Дом актрисы находится за городом, ездить на съемки оттуда неудобно. А в отеле она давно стала своей. Актриса признается, если сил после долгого съемочного дня не остается совсем — она может остаться на ночь в своем трейлере.

После 15 часов непрерывных съемок артистка выглядит прекрасно! Но, как сама признается, очень хочет есть.

— Хлеб с солью — мне подарочек! Что едим? Огурчики, помидорчики и гречневую кашку. Иногда дают пюре, но это уже такое благословение Господне.

Энергию и силы для работы, по признанию Андрейченко, дает особая диета. Актриса тщательно подбирает продукты для своего рациона.

— Вы знаете, я, конечно, не мешаю картофельное пюре с гречневой кашей! Но если я сегодня поела в пять часов утра, а поужинала в шесть часов вечера, то тут не только пюре с гречневой кашкой, тут можно уже всё что угодно.

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Андрейченко ведет активный образ жизни. Не ест мяса и увлекается духовными практиками.

— Мы не трогаем того, кто с глазами! Ни в коем случае, кроме картошки. И не едим того, кто с глазами, кроме картошки. Радость сыроедения — она велика.

Наталья Андрейченко понимает, что своей популярностью обязана в первую очередь роли Мэри Поппинс. И даже не хочет представлять, как бы сложилась ее жизнь без няни-волшебницы!

— Я туда не хочу «ходить»! Моя жизнь сложилась так, что была роль Мэри Поппинс. Хотя, кстати, она начиналась с того, что ее не должно было быть. Другая же актриса была выбрана на эту роль. Поэтому, видимо, так нужно было Вселенной? Наверное, она так запрограммировала.

Роль Мэри Поппинс повлияла на судьбу актрисы. Ее жизнь и сейчас наполнена волшебством.

— Там взрослые, они всё забыли. А я не такая, как все, я просто помню, поэтому понимаю язык зверей и птиц.

Помимо занятости в кино, актриса руководит собственным духовным центром в Мексике. Там Андрейченко читает лекции и прививает людям любовь ко всему вокруг.

— Ты можешь быть влюбленным в травку, в цветочек, в мужчину, в друга, в женщину, в кого хочешь. Надо отдавать как можно больше. Самое главное, чтобы хотелка хотела, как я говорю.

А с этим у актрисы проблем нет! Она продолжает давать уроки доброты и планирует скоро стать женой в третий раз. Неужели с многолетним одиночеством будет покончено? И кто же он — избранник Натальи Андрейченко?

— Он уже есть. Он есть, но физически мы не встретились. В тонком мире мы уже встретились.

А вот на ближайший день планы у артистки куда приземленнее. Она хочет выспаться после многочасового съемочного марафона!

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