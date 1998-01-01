Видео: Разрушенный взрывом газа в Шахтах дом с высоты птичьего полета

Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва бытового газа в жилом доме на улице Хабарова в городе Шахты в Ростовской области 14 января. На кадрах видны разрушенные жилые квартиры в результате мощного газового хлопка в подъезде с девятого по седьмой этажи.

По информации ведомства, сейчас работу следователей в полуразрушенном здании координирует руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев.

Ранее Пятый канал сообщал, что на месте взрыва в Шахтах продолжается разбор завалов. Число жертв трагедии увеличилось до двух человек. Кроме этого, судьба трех жителей дома по-прежнему остается неизвестной. Основной версией произошедшего является утечка бытового газа.