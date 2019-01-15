«Встреча была разочаровывающей»: Томпсон о переговорах с Россией по ДРСМД

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон недовольна результатами переговоров с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Политик призналась, что встреча в Женеве ее разочаровала.

— Встреча была разочаровывающей, потому что ясно, что Россия продолжает нарушать договор и не была готова объяснить, как она планирует вернуться к его полному и проверяемому выполнению , — цитирует Томпсон РИА Новости. Также дипломат призвала Россию уничтожить ракетную систему, которая не соответствует договору.

Российско-американская встреча по ДРСМД состоялась во вторник, 15 января. Интересы России на переговорах представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, от США выступила первый заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.

Встреча проходила в закрытом формате и продлились более двух часов. Переговоры России с Америкой провели в связи с громким заявлением Дональда Трампа. Американский президент объявил о выходе из ДРСМД. По словам лидера США, РФ якобы нарушает условия соглашения.

В начале декабря госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сообщил, что Америка прекратит следовать условиям договора, если Россия не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней. Москву призвали отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать ее согласно положениям документа.

Ранее Пятый канал рассказал о том, что намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызывает у президента России серьезную обеспокоенность. Владимир Путин заявил, что в ответ на действия Вашингтона Москва примет дополнительные меры по укреплению безопасности. Также он добавил, что ДРСМД может быть модернизирован. Помимо этого, Россия рассматривает возможность заключения иного соглашения в этой сфере.