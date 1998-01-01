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Авария в московском метро, задержанные украинские моряки, беспорядки в Греции и провал Терезы Мэй — дайждест 15 января

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Накануне вечером вторник был богат на события. Впервые за 90 лет сокрушительное поражение потерпел бритнский кабмин, а в это же время начался праздник кувшинок, который очищает от грехов и дарит духовное перерождение.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Британский парламент отверг условия Евросоюза по Brexit. На сделке настаивала Тереза Мэй. Депутаты ее план не поддержали с разницей в 230 голосов, и стало крупнейшим поражением главы кабмина за последние 95 лет. Теперь выход страны из ЕС может быть самым жестким, без всяких условий и соглашений. В этом случае Британию ждет экономический кризис, а заодно и политический… Оппозиция готовит вотум недоверия правительству. А Мэй, похоже, намеревается продолжить борьбу. Пообещала через неделю представить новый план.

И о других заметных событиях дня в нашем дайджесте.

Сюжет фильма-катастрофы едва не стал реальностью в московском метро. Рано утром, в час пик, затопило сразу три станции: «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую». Вероятная причина — гидроудар во время строительных работ. Пока ликвидировали аварию, на поверхности организовали резервную схему движения — выпустили на линию 50 автобусов — они перевозили пассажиров бесплатно. Опоздавшим на работу обещали предоставить справки.

На Украине задержан бездомный молодой человек, которого подозревают в поджоге Киево-Печерской лавры. Юноша страдает наркозависимостью. В ту ночь он проник в одно из пустующих зданий и разлил на втором этаже горючее. В итоге выгорело 400 квадратных метров помещений. Никто не пострадал. Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы. Причины поступка он объяснить не может.

Задержанным во время провокации в Керченском проливе украинским морякам продлили арест. Все восемь нарушителей останутся под стражей до двадцать четвертого апреля. Они попрежнему отказываются от каких-либо показаний и через адвокатов требуют рассмотрения дела в Московском гарнизонном суде. Лефортовский суд ответил отказом.

Массовые беспорядки в Греции. Власти планируют ограничить трудоустройство в госсучерждения. Педагоги — против, они рискуют остаться без социальных льгот. В итоге больше трех тысяч человек попытались прорваться к парламенту. Путь им преградил спецназ. Математики, физики и биологи забросали силовиков камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Праздник кувшинок в Индии. Миллионы приверженцев индуизма отправились на берега священной реки Ганг, чтобы совершить религиозное омовение. Уже построен огромный палаточный город, который будут охранять двадцать тысяч полицейских. Ритуал продлится 49 суток. Паломники верят — священное купание очистит от грехов и подарит духовное перерождение.

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