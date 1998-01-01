Стало известно, за что чаще всего штрафуют на работе россиян

, 5:09 15

Сервис по поиску вакансий и сотрудников опубликовал результаты опроса о наказаниях за провинности на рабочем месте.

Фото: globallookpress.com

Портал Rabota.ru рассказал, за что чаще всего штрафуют россиян на работе, пишет РИА Новости.

В исследовании приняли участие 3,5 тысячи трудоспособных граждан с одной стороны, и более 900 руководителей и HR-специалистов — с другой. Из результатов опроса следует, что самым частым поводом для штрафа становится ошибки, которые оборачиваются материальным ущербом для компании (60%), и опоздания (53%). 21% респондентов ответили «за недостачу», «невыполнение плана» — 20%, «жалобы клиентов» — 19%.

Среди причин штрафных санкций также значатся несоблюдение техники безопасности (11%), несоблюдение дресс-кода (9%), вредные привычки (7%), ненормативная лексика (5%). Из оригинальных ответов выделяются — «прием пищи на рабочем месте», «собственное мнение» и «проявление чувств».

Системы штрафов существуют в более чем половине российских компаний и предприятий. В числе основных целей наказания, которые преследует работодатель, выделяют «повышение чувства ответственности» (27%), дисциплины (25%), качества работы (24%). Только 4% респондентов ответили, что штрафами надеются повысить производительность труда.

Самыми популярными штрафами стали вычеты из зарплаты (55%), лишение премии (36%), доска позора и сверхурочная отработка — 2% и 1% соответственно.

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