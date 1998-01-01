Песков поведал, «есть ли жизнь» после должности пресс-секретаря Путина

, 11:09 39

Представитель Кремля счастлив работать в должности пресс-секретаря и пока не задумывается о будущем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затрудняется ответить на вопрос, чем он хочет заниматься после прекращения работы с Владимиром Путиным. По его мнению, возможность работать с главой государства является отличным шансом, а думы о будущем Пескова пока не посещают.

— Кем я себя вижу… Я работаю в администрации президента с 2000 года. То есть, 18 лет. А пресс-секретарем Путина уже десять лет. Есть ли жизнь после этой должности, мне пока сложно себе представить. Кажется, что ее нет, хотя наверняка она есть. И она может быть прекрасна, — сказал представитель Кремля в интервью «АиФ».

Отвечая на вопрос о будущем в сфере журналистики, Дмитрий Песков напомнил, что это не его профессия.

— Я не журналист по образованию и вряд ли им когда-то стану: все-таки для этого нужен особый талант, которого у меня, скорее всего, нет, — отметил он.

Ранее Пятый канал сообщал, что Песков раскрыл секрет Владимира Путина о хранении зарплаты и пенсии.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

11:26
Сербские спецслужбы арестовали ваххабита, который готовил покушение на Путина
11:09
Песков поведал, «есть ли жизнь» после должности пресс-секретаря Путина
11:05
Как не допустить взрыва бытового газа в своем доме — советы экспертов
10:59
Видео: Скульптура Рональда Макдональда в образе Иисуса привела к погромам в Израиле
10:56
Главный аристократ советского кинематографа — Василий Лановой отмечает День рождения
10:48
Блокада Ленинграда: Подвиг артистов театра в осажденном городе
10:35
В ЛНР рассказали о минировании ВСУ водохранилища в Донбассе
10:20
Звезда сериала «Бедная Настя» Анна Табанина едва не ушла в монастырь
10:10
Владимир Путин поздравил актера Василия Ланового с юбилеем
9:51
Приверженцы ЗОЖ могут получить налоговые вычеты
9:38
Песков признался, что от слов Путина у него в жилах стынет кровь
9:34
Российские военные привезли гуманитарную помощь бедуинам в Сирии
9:20
Россия не намерена платить взнос в ПАСЕ
9:08
Дочь Дмитрия Маликова определилась с именем для будущего ребенка
9:00
Американский адмирал назвал Россию одним из главных морских соперников США
8:54
Сотников выиграл восьмой этап ралли «Дакар» — видео
8:42
Как изменилась звезда первой «Фабрики» Юлия Бужилова
8:31
«Мне жаль Баскова!»: Малахов вновь обрушился с критикой на беременную Лопыреву
8:20
Владимир Путин дал большое интервью сербским СМИ
8:05
Стало известно, из-за чего певица Рианна судится с собственным отцом

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Партнеры канала

Из Блока на Мальдивы!

Даже в век высоких технологий миром продолжает править любовь! В предвкушении самого романтичного праздника ресторан Блок подготовил незабываемый подарок для любимых гостей!

Общество