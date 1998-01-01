Песков поведал, «есть ли жизнь» после должности пресс-секретаря Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затрудняется ответить на вопрос, чем он хочет заниматься после прекращения работы с Владимиром Путиным. По его мнению, возможность работать с главой государства является отличным шансом, а думы о будущем Пескова пока не посещают.
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Отвечая на вопрос о будущем в сфере журналистики, Дмитрий Песков напомнил, что это не его профессия.
— Я не журналист по образованию и вряд ли им когда-то стану: все-таки для этого нужен особый талант, которого у меня, скорее всего, нет, — отметил он.
Ранее Пятый канал сообщал, что Песков раскрыл секрет Владимира Путина о хранении зарплаты и пенсии.