Песков поведал, «есть ли жизнь» после должности пресс-секретаря Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затрудняется ответить на вопрос, чем он хочет заниматься после прекращения работы с Владимиром Путиным. По его мнению, возможность работать с главой государства является отличным шансом, а думы о будущем Пескова пока не посещают.

— Кем я себя вижу… Я работаю в администрации президента с 2000 года. То есть, 18 лет. А пресс-секретарем Путина уже десять лет. Есть ли жизнь после этой должности, мне пока сложно себе представить. Кажется, что ее нет, хотя наверняка она есть. И она может быть прекрасна , — сказал представитель Кремля в интервью «АиФ».

Отвечая на вопрос о будущем в сфере журналистики, Дмитрий Песков напомнил, что это не его профессия.

— Я не журналист по образованию и вряд ли им когда-то стану: все-таки для этого нужен особый талант, которого у меня, скорее всего, нет, — отметил он.

Ранее Пятый канал сообщал, что Песков раскрыл секрет Владимира Путина о хранении зарплаты и пенсии.