Видео: Скульптура Рональда Макдональда в образе Иисуса привела к погромам в Израиле

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Сотни арабов-христиан выступили против демонстрации в музее распятого Рональда Макдональда.

Фото, видео: Twitter @thewolfreports, Instagram @jani.leinonen

Скандальная выставка «Священные товары» вызвала волну протестов в Израиле. Поводом для возмущения стал экспонат под названием «Мак-Иисус», изображающий символ McDonald’s на кресте. Об этом сообщает телеканал Euronews.

В понедельник, 14 января, демонстранты из числа христианского населения города Хайфа забросали здание Художественного музея камнями и зажигательными смесями. Полиция ответила на это слезоточивым газом и свето-шумовыми гранатами. В столкновении со стражами порядка пострадали десятки активистов. Медицинская помощь также потребовалась троим офицерам полиции.

«Мак-Иисус» авторства финского художника Яни Лейнонена призывает к критике поклонения капитализму. Произведение искусства ранее выставляли в других странах, при это не возникало каких-либо проблем.

Ранее Пятый канал сообщал, что тысячи учителей в Греции и США вышли на забастовку.

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