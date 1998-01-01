Видео: Скульптура Рональда Макдональда в образе Иисуса привела к погромам в Израиле

Скандальная выставка «Священные товары» вызвала волну протестов в Израиле. Поводом для возмущения стал экспонат под названием «Мак-Иисус», изображающий символ McDonald’s на кресте. Об этом сообщает телеканал Euronews.

В понедельник, 14 января, демонстранты из числа христианского населения города Хайфа забросали здание Художественного музея камнями и зажигательными смесями. Полиция ответила на это слезоточивым газом и свето-шумовыми гранатами. В столкновении со стражами порядка пострадали десятки активистов. Медицинская помощь также потребовалась троим офицерам полиции.

«Мак-Иисус» авторства финского художника Яни Лейнонена призывает к критике поклонения капитализму. Произведение искусства ранее выставляли в других странах, при это не возникало каких-либо проблем.

Ранее Пятый канал сообщал, что тысячи учителей в Греции и США вышли на забастовку.