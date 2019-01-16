Путин назначил Анну Кузнецову детским омбудсменом на пять лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Кузнецовой на пост уполномоченного при президенте страны по правам ребенка сроком на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу в день его подписания, то есть 15 января.

— Назначить Кузнецову Анну Юрьевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет, — написано в указе.

Анна Кузнецова начала работать на посту уполномоченного при президенте России по правам ребенка 9 сентября 2016 года, до нее эту должность занимал Павел Астахов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин сменил посла России в ЦАР.