Путин назначил Анну Кузнецову детским омбудсменом на пять лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Кузнецовой на пост уполномоченного при президенте страны по правам ребенка сроком на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу в день его подписания, то есть 15 января.
—
Анна Кузнецова начала работать на посту уполномоченного при президенте России по правам ребенка 9 сентября 2016 года, до нее эту должность занимал Павел Астахов.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин сменил посла России в ЦАР.