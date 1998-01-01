После нападения на посольство России в Киеве возбудили уголовные дела

В России возбудили два уголовные дела после нападений в Киеве, в ходе которых пострадало имущество дипмиссии, а также пострадал директор Российского центра науки и культуры Константин Воробьев.

— 26 ноября 2018 года в Киеве неустановленные лица совершили нападение на служебный транспорт сотрудника Посольства Российской Федерации на Украине. Автомобиль был облит ими легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожжен, — сообщила руководитель отдела взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

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В следующем эпизоде группа людей напала на дипломатического работника и обила его едкой жидкостью. Ему угрожали физической расправой и требовали покинуть территорию Украины.

— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих нападений и лиц, к ним причастных, — заявила Петренко.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Анкаре состоялись первые слушания по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова.