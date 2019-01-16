Иван Ургант показал, как отбить у детей охоту к кофе и сигаретам

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Своей трехлетней дочери телеведущий читает советскую классику.

Фото: www.globallookpress.com

Телеведущий Иван Ургант поделился своим опытом, как избежать пристрастия детей к пагубным привычкам. Он опубликовал в Instagram фото своей младшей трехлетней дочери Валерии, которая сидит перед большой чашкой кофе, при этом по ее лицу видно, что она очень сосредоточено слушает.

— Читая вслух ребенку «Один день из жизни Ивана Денисовича», вы отвлекаете его от кофе и сигарет— подписал в шутку Ургант снимок.

 
 
 
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Читая вслух ребёнку «Один день из жизни Ивана Денисовича», вы отвлекаете его от кофе и сигарет.

Публикация от  Иван Ургант (@urgantcom)

Стоит отметить, что это произведение Александра Солженицына, которое принесло ему всемирную славу, правильно называется «Один день Ивана Денисовича», и посвящено событиям одного дня из жизни советского заключенного — крестьянина и солдата Ивана Денисовича Шухова, что едва ли подходит для детского восприятия.

Ранее Пятый канал рассказывал о новом образе Ивана Урганта, в котором он встретил Новый год.

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